"Голая всадница на Пегасе". Граймс показала обложку нового альбома, который записала с британским диджеем

Дебютный альбом Граймс Geidi Primes вышел в 2010 году Фото: grimes / Instagram

Релиз альбома запланирован на 12 ноября. Граймс также разместила обложку будущего альбома, на котором запечатлена голая всадница верхом на Пегасе.

"NPS – моя новая группа", – написала артистка в комментарии к публикации.

О том, что она сотрудничает с Лейком, певица сообщила своим поклонникам в Instagram еще летом 2021 года.

"Тестируем нашу песню. Неужели мы ее выпустим", – написала она тогда, разместив фрагмент нового трека.