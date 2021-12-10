"Мы гордились тем, что делаем". Болдуин опубликовал письмо сотрудников с просьбой продолжить съемки "Ржавчины" после убийства оператора

"Описания съемок "Ржавчины" как безалаберной, опасной и эксплуататорской работы ошибочны и отвлекают от самого важного – от памяти о Галине Хатчинс и от необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии", – говорится в публикации.
Авторы письма отметили, что их устраивали график работы и заработная плата. "Они были справедливыми и соответствовали ожиданиям", – отмечено в письме.
Представители команды также упомянули, что до убийства оператора коллектив действительно покинули люди, но их было "всего несколько человек".
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"Мы прекрасно понимали, что снимаем красивые образы, и гордились тем, что делаем это. Работа была тяжелой, но содержательной, – заявили члены съемочной группы. – Пожалуйста, не позволяйте мнению нескольких недовольных сотрудников влиять на ваше мнение о всех нас".
Члены творческого коллектива также озвучили просьбу разрешить им завершить съемки фильма и позволить ему выйти в прокат.
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21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза.
Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил. Съемки ленты приостановлены.
22 октября Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке, заявив, что потрясен случившимся.
3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC актер сделал ряд заявлений о гибели Хатчинс. В частности, Болдуин заявил, что, возможно, завершит свою карьеру, а также подчеркнул, что не нажимал на курок. После этого актер удалил один из своих аккаунтов в Twitter.
Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского Маршалла Вуд Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.