"Мы гордились тем, что делаем". Болдуин опубликовал письмо сотрудников с просьбой продолжить съемки "Ржавчины" после убийства оператора

Болдуин сказал, что не нажимал на курок в последний день съемок "Ржавчины" Фото: ЕРА

"Описания съемок "Ржавчины" как безалаберной, опасной и эксплуататорской работы ошибочны и отвлекают от самого важного – от памяти о Галине Хатчинс и от необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии", – говорится в публикации.

Авторы письма отметили, что их устраивали график работы и заработная плата. "Они были справедливыми и соответствовали ожиданиям", – отмечено в письме.

Представители команды также упомянули, что до убийства оператора коллектив действительно покинули люди, но их было "всего несколько человек".

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"Мы прекрасно понимали, что снимаем красивые образы, и гордились тем, что делаем это. Работа была тяжелой, но содержательной, – заявили члены съемочной группы. – Пожалуйста, не позволяйте мнению нескольких недовольных сотрудников влиять на ваше мнение о всех нас".

Члены творческого коллектива также озвучили просьбу разрешить им завершить съемки фильма и позволить ему выйти в прокат.

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