Алек Болдуин заявил о возможном завершении карьеры после трагедии на съемочной площадке

Об этом 63-летний артист рассказал в интервью американскому телеканалу ABC, которое вышло 2 декабря.

"Мне теперь насрать на свою карьеру", – признался Болдуин.

На уточняющий вопрос журналиста Джорджа Стефанопулоса "она завершилась?" актер ответил "возможно".

Ранее в этом же интервью Болдуин заявил, что не нажимал на курок револьвера, выстрелом из которого была убита Хатчинс.

Контекст:

21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза.

Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил. Съемки ленты приостановлены.

22 октября Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке, заявив, что потрясен случившимся.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского Маршалла Вуд Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.