"Настали тяжелые времена". Алек Болдуин опубликовал послание для своей жены

"Что бы со мной ни происходило, независимо от того, страдаю ли я, выигрываю или проигрываю, никто не сможет отнять у меня радость и любовь, которые ты мне даешь, Хилария. Настали тяжелые времена. Мир задыхается от дыма ненависти. Но ты даешь мне повод жить дальше. Наша жизнь с семьей – это все, что меня волнует. Ничего больше. Я в долгу перед тобой", – написал 63-летний актер и прикрепил к посту фото, на котором запечатлен с одним из сыновей.

"У тебя много сторонников, Алек", – написала kelsie_gale.

"Оставайся сильным, Алек. Мы любим тебя и твою прекрасную семью", – прокомментировал публикацию thelesliejordan.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)