Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было

Митчелл, которая обратилась в полицию сразу после выстрела Болдуина, утверждает, что по сценарию операторы должны были снимать в тот день эпизод с кровью на плече Болдуина, а затем крупным планом отснять самого актера в момент, когда он тянется к кобуре, чтобы вытащить оружие.

Она подчеркнула, что в сценарии ничего не говорилось о том, что Болдуин должен был выстрелить.