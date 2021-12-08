Разъяренный Болдуин с зонтиком в руках накинулся на репортера, который подстерегал его возле дома. Видео

Болдуин в последнем интервью сказал, что не нажимал на курок в последний день съемок "Ржавчины" Фото: ЕРА

Репортер начал снимать Болдуина, когда тот вместе с женой появился возле дома. Левин спросил у артиста, нажимал ли тот на курок на съемках фильма в тот день, когда погиб оператор.

Болдуин некоторое время стоял спиной к журналисту, пока его супруга просила Левина уйти.

После повторного вопроса Болдуин развернулся и с разъяренным видом направился к журналисту, замахиваясь зонтиком, но его остановила жена.

"Уходите!" – крикнула она журналисту, также снимая происходящее на камеру своего телефона. Болдуин в это время поднялся по ступенькам и зашел в дом.

"Вам повезло, что он не сломал о вас свой зонт", – отреагировали на публикацию подписчики.

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2 — Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021