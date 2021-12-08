Разъяренный Болдуин с зонтиком в руках накинулся на репортера, который подстерегал его возле дома. Видео

Репортер начал снимать Болдуина, когда тот вместе с женой появился возле дома. Левин спросил у артиста, нажимал ли тот на курок на съемках фильма в тот день, когда погиб оператор.
Болдуин некоторое время стоял спиной к журналисту, пока его супруга просила Левина уйти.
После повторного вопроса Болдуин развернулся и с разъяренным видом направился к журналисту, замахиваясь зонтиком, но его остановила жена.
"Уходите!" – крикнула она журналисту, также снимая происходящее на камеру своего телефона. Болдуин в это время поднялся по ступенькам и зашел в дом.
"Вам повезло, что он не сломал о вас свой зонт", – отреагировали на публикацию подписчики.
NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2— Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021
21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза.
Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил. Съемки ленты приостановлены.
22 октября Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке, заявив, что потрясен случившимся.
3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC актер сделал ряд заявлений о гибели Хатчинс.
В частности, Болдуин заявил, что, возможно, завершит свою карьеру, а также подчеркнул, что не нажимал на курок. После этого актер удалил один из своих аккаунтов в Twitter.
Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского Маршалла Вуд Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.