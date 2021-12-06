Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"

Речь идет об аккаунте с ником AlecBaldwin. При этом страница с ником AlecBaldwln______ остается доступной.

Удаление одной из страниц произошло после того, как 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC актер сделал ряд заявлений о гибели американского оператора украинского происхождения Галины Хатчинс в октябре этого года на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

В частности, Болдуин заявил, что, возможно, завершит свою карьеру, а также подчеркнул, что не нажимал на курок.

"Я бы никогда не направил на кого-либо револьвер и не нажал на курок, никогда. Кто-то всадил в револьвер боевую пулю, пулю, которой даже не должно было быть на территории. Курок не был спущен, я не нажимал на спусковой курок", – сказал в разговоре с журналистом Болдуин.