"В этом году я старалась не снимать одежду". 63-летняя Мадонна опять снялась топлес и показала ягодицы

"2021 год почти закончился. Он был полон необычных сюрпризов. Я старалась не снимать одежду как можно чаще. Веселого Рождества", – подписала она публикацию.

Фото Мадонны собрали больше 140 тыс. лайков.

"Королева одна, и неважно – она одета или раздета", – написал matitjahu_asks.

"Да, пожалуйста, не снимай одежду. У тебя больше нет такой части тела, которую нельзя было бы увидеть в Google", – прокомментировал disgruntledelf.

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