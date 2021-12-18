Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником, и его картины продаются за десятки тысяч долларов

В публикации отмечается, что на веб-сайте галереи Tanya Baxter Contemporary его представили как молодого начинающего художника с нетрадиционным и разнообразным культурным бэкграундом, детство которого прошло между Нью-Йорком и Лондоном.
На сайте Artsy цена картин Ричи достигает $25 тыс.
Одну из картин Рокко Ричи купил основатель косметического бренда Too Faced Джеррод Бландино. Фото с художником и его работой он разместил на своей странице в Instagram 16 декабря.
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Рокко Ричи родился 11 августа 2000 года в Лос-Анджелесе. Он родной сын Мадонны, рожденный в браке с Гаем Ричи.
В настоящее время Рокко учится в Лондонском университете искусств. Его первая выставка в галерее состоялась в июле 2018 года.