Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником, и его картины продаются за десятки тысяч долларов

В публикации отмечается, что на веб-сайте галереи Tanya Baxter Contemporary его представили как молодого начинающего художника с нетрадиционным и разнообразным культурным бэкграундом, детство которого прошло между Нью-Йорком и Лондоном.

На сайте Artsy цена картин Ричи достигает $25 тыс.

Одну из картин Рокко Ричи купил основатель косметического бренда Too Faced Джеррод Бландино. Фото с художником и его работой он разместил на своей странице в Instagram 16 декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jerrod Blandino (@jerrodblandino)