  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео

По сюжету главный герой, роль которого исполняет британский актер Джейсон Стэтхем, должен остановить продажу смертоносного оружия.
В одном из диалогов герой Стэтхема упоминает неких украинцев в контексте разговора о главном отрицательном герое картины, продавце оружия Греге Симмондсе.
В описании трейлера говорится, что премьера фильма запланирована на 2022 год.
Главные роли в трейлере, кроме Стэтхема, исполнили Обри Плаза, Джош Хартнетт, Хью Грант и Кэри Элвес. Съемки картины начались осенью 2020 года и завершились весной 2021-го.