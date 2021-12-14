  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео

Обри Плаза сыграла в шпионском триллере одну из главных ролей Фото: operationfortune / Instagram

По сюжету главный герой, роль которого исполняет британский актер Джейсон Стэтхем, должен остановить продажу смертоносного оружия.

В одном из диалогов герой Стэтхема упоминает неких украинцев в контексте разговора о главном отрицательном герое картины, продавце оружия Греге Симмондсе.

В описании трейлера говорится, что премьера фильма запланирована на 2022 год.

ВИДЕО

Видео: STXfilms / YouTube