"Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Вышел первый постер нового боевика Ричи со Стэтхемом в главной роли

Стэтхем и Плаза исполнили в фильме главные роли Фото: operationfortune / Instagram

В комментарии к постеру Ричи отметил, что премьера первого трейлера запланирована на 9 декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Guy Ritchie (@guyritchie)

На официальной странице проекта также опубликованы первые кадры, сделанные во время съемок картины.

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