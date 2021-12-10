"Вся в мать". Полуголая дочь Мадонны позировала для глянца

Лурдес Леон предоставила возможность комментировать свои фото только ограниченному кругу людей Фото: lourdesleon / Instagram

Образ модели дополнил рыжий парик и яркий макияж.

Публикация Леон собрала больше 23 тыс. лайков, а возможность комментировать фото она предоставила только ограниченному кругу людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOLA (@lourdesleon)

10 декабря Мадонна поделилась в Instagram общим снимком с дочерью, на котором Лурдес запечатлена в одном из образов для фотосесии.

"Дочь вся в мать", – прокомментировал sharkpinkyy.

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