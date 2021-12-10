"Вся в мать". Полуголая дочь Мадонны позировала для глянца

Образ модели дополнил рыжий парик и яркий макияж.
Публикация Леон собрала больше 23 тыс. лайков, а возможность комментировать фото она предоставила только ограниченному кругу людей.
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10 декабря Мадонна поделилась в Instagram общим снимком с дочерью, на котором Лурдес запечатлена в одном из образов для фотосесии.
"Дочь вся в мать", – прокомментировал sharkpinkyy.
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Лурдес Мария Чикконе Леон, больше известная как Лола, родилась в 1996 году в Лос-Анджелесе. Она первый ребенок Мадонны. Отец Лурдес – актер кубинского происхождения Карлос Леон. Девушка работает моделью.