"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками

Дочь Мадонны и ранее фотографировалась с небритыми подмышками Фото: ЕРА

People пишет, что дочь певицы выбрала для мероприятия наряд от американского бренда Moschino цвета фуксии, состоящий из лифа и длинной юбки, декорированный металлическими заклепками.

В публикации отмечается, что Леон совершила на мероприятии "смелое заявление", продемонстрировав небритую подмышку. Ранее дочь певицы неоднократно делилась в сети снимками, на которых позировала с небритыми подмышками.