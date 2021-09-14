"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками

People пишет, что дочь певицы выбрала для мероприятия наряд от американского бренда Moschino цвета фуксии, состоящий из лифа и длинной юбки, декорированный металлическими заклепками.
В публикации отмечается, что Леон совершила на мероприятии "смелое заявление", продемонстрировав небритую подмышку. Ранее дочь певицы неоднократно делилась в сети снимками, на которых позировала с небритыми подмышками.
Met Gala – благотворительное мероприятие, которое предшествует открытию ежегодной модной выставки Института костюма. В 2020 году бал был отменен из-за пандемии коронавируса.
Наряды других знаменитостей можно посмотреть здесь.