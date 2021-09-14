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14 сентября, 2021
 
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"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками

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Дочь Мадонны и ранее фотографировалась с небритыми подмышками
Дочь Мадонны и ранее фотографировалась с небритыми подмышками
Фото: ЕРА

Дочь американской певицы Мадонны Лурдес Леон посетила проходивший в ночь на 14 сентября в Метрополитен-музее в Нью-Йорке бал Института костюма – Met Gala 2021. Издание Entertainment Tonight написало, что это был ее дебют.

People пишет, что дочь певицы выбрала для мероприятия наряд от американского бренда Moschino цвета фуксии, состоящий из лифа и длинной юбки, декорированный металлическими заклепками.

В публикации отмечается, что Леон совершила на мероприятии "смелое заявление", продемонстрировав небритую подмышку. Ранее дочь певицы неоднократно делилась в сети снимками, на которых позировала с небритыми подмышками.

Контекст:

Met Gala – благотворительное мероприятие, которое предшествует открытию ежегодной модной выставки Института костюма. В 2020 году бал был отменен из-за пандемии коронавируса.

Наряды других знаменитостей можно посмотреть здесь.

Теги: Мадонна, мода и красота, Лурдес Леон
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