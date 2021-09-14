Лопес с глубоким декольте и возлюбленная Илона Маска с мечом. Самые яркие наряды знаменитостей на Met Gala 2021

Лопес появилась на балу в наряде от американского бренда Ralph Lauren Фото: ЕРА

Издание "ГОРДОН" представляет обзор самых ярких и необычных нарядов американских знаменитостей, появившихся на балу.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на балу в наряде от американского бренда Ralph Lauren с глубоким декольте, оголяющим грудь. Певица дополнила образ шляпой и меховой наидкой.

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Американская актриса Шэрон Стоун посетила мероприятие в наряде от американского дизайнера Тома Брауна.

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Возлюбленная основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска канадская певица Граймс выбрала для бала черно-белый комбинезон с накидкой, спрятав лицо за серебристой маской. Образ певицы дополнил меч.

Фото: ЕРА

Американская певица Билли Айлиш позировала в объективах фотографов на Met Gala в платье персикового цвета с пышной юбкой от американского модного дома Oscar de la Renta.

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Американская модель Ким Кардашян прибыла на бал в черном наряде, полностью закрывающем не только ее тело, но и лицо, от испанского бренда Balenciaga.

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