Лопес с глубоким декольте и возлюбленная Илона Маска с мечом. Самые яркие наряды знаменитостей на Met Gala 2021

Издание "ГОРДОН" представляет обзор самых ярких и необычных нарядов американских знаменитостей, появившихся на балу.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на балу в наряде от американского бренда Ralph Lauren с глубоким декольте, оголяющим грудь. Певица дополнила образ шляпой и меховой наидкой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Американская актриса Шэрон Стоун посетила мероприятие в наряде от американского дизайнера Тома Брауна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Возлюбленная основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска канадская певица Граймс выбрала для бала черно-белый комбинезон с накидкой, спрятав лицо за серебристой маской. Образ певицы дополнил меч.
Американская певица Билли Айлиш позировала в объективах фотографов на Met Gala в платье персикового цвета с пышной юбкой от американского модного дома Oscar de la Renta.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Американская модель Ким Кардашян прибыла на бал в черном наряде, полностью закрывающем не только ее тело, но и лицо, от испанского бренда Balenciaga.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Met Gala – благотворительное мероприятие, которое предшествует открытию ежегодной модной выставки Института костюма. В 2020 году бал был отменен из-за пандемии коронавируса.