В сети раскритиковали рекламу Swarovski, в которой дочь Мадонны засветила голую грудь и небритые подмышки

Лурдес Леон позирует в украшенном кристаллами топе с декольте и в джинсах. Образ модели дополнили массивные браслеты, кольца, ожерелье и заколка для волос с кристаллами.
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В конце ролика Леон поднимает руки, демонстрируя небритые подмышки.
"Леон – многогранная женщина: модельер, модель и актриса, она известна своим творческим потенциалом", – говорится в описании рекламного видео.
"Даже не знаю, что сказать", – отреагировали подписчики.
"Нет, ничто в этом ролике не вызывает у меня желание совершить покупку", – заявили клиенты бренда.
"Худшая из реклам", – высказались в сети.
"Она горячая. Похожа на Мадонну", – поддержали дочь артистки поклонники.
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Лурдес (1996) – родная дочь Мадонны. Ее отец – актер кубинского происхождения Карлос Леон. Девушка работает моделью.
У Мадонны есть также родной сын Рокко (2000) и четверо приемных детей. Они уроженцы африканского государства Малави.