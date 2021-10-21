В сети раскритиковали рекламу Swarovski, в которой дочь Мадонны засветила голую грудь и небритые подмышки

Лурдес Леон родилась в 1996 году Фото: ЕРА

Лурдес Леон позирует в украшенном кристаллами топе с декольте и в джинсах. Образ модели дополнили массивные браслеты, кольца, ожерелье и заколка для волос с кристаллами.

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В конце ролика Леон поднимает руки, демонстрируя небритые подмышки.

"Леон – многогранная женщина: модельер, модель и актриса, она известна своим творческим потенциалом", – говорится в описании рекламного видео.

"Даже не знаю, что сказать", – отреагировали подписчики.

"Нет, ничто в этом ролике не вызывает у меня желание совершить покупку", – заявили клиенты бренда.

"Худшая из реклам", – высказались в сети.

"Она горячая. Похожа на Мадонну", – поддержали дочь артистки поклонники.

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