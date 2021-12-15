"Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол". Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре

Мадонна: Я почувствовала себя такой вдохновленной, что мне пришлось убрать кинотеатр Фото: madonna / Instagram

"Посмотрела фильм "Лакричная пицца". О боже мой! Я почувствовала себя такой вдохновленной, что мне пришлось убрать кинотеатр", – подписала она публикацию.

Снимки Мадонны собрали больше 135 тыс. лайков.

"Всегда выручаешь киноиндустрию", – отметил пользователь gmarcelluz.

"Серьезно, девушка? Когда ты в восторге, то нужно брать швабру? А хотя знаешь, ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол", – написала raluangel.

"Королева уборки театра", – прокомментировал davirjuan.

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