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06 декабря, 2021
 
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"Так горячо!" 63-летняя Мадонна на новых фото развела ноги и показала грудь

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Мадонна: Искусство ️и дружба никогда не умирают!
Мадонна: Искусство ️и дружба никогда не умирают!
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 5 декабря на своей странице в Instagram разместила подборку снимков, на которых запечатлена в костюме с принтом работ покойного американского художника Кита Харинга.

Певица позировала с разведенными ногами, а также для одного из снимков выставила грудь в "голом" бюстгальтере, цвет которого совпадает с тоном ее кожи. В подборку Мадонна также включила архивные снимки Харинга.

"Вот прекрасная правда. Искусство ️и дружба никогда не умирают! Поэтому убедитесь, что вы взращиваете и то и другое в своей жизни. Это дар, который нам дается в момент нашего рождения. Способность проявлять и то и другое. Никогда не принимайте это как должное!" – написала она.

"Так горячо!" – написал danillo.gn.

Контекст:

Кит Харинг умер 16 февраля 1990 года на 32-м году жизни от осложнений, вызванных СПИДом.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: искусство, Мадонна, художник, певица, фото, грудь, бюстгальтер, ноги
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