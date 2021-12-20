Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии

Отец Хатчинс признался, что не может понять поведение Болдуина, который "стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба".
Андросович также подчеркнул, что "револьвер – это оружие, которое не стреляет до нажатия на спусковой крючок". По словам отца погибшей, Болдуин "частично виновен в совершении этого выстрела".
Отец убитой отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.
21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза.
Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил. Съемки ленты приостановлены.
22 октября Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке, заявив, что потрясен случившимся.
3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC актер сделал ряд заявлений о гибели Хатчинс. В частности, Болдуин сказал, что, возможно, завершит свою карьеру, а также подчеркнул, что не нажимал на курок. После этого актер удалил один из своих аккаунтов в Twitter.
Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршалла Вуд Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.