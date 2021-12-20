Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии

Хатчинс была убила во время съемок "Ржавчины" Фото: ЕРА

Отец Хатчинс признался, что не может понять поведение Болдуина, который "стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба".

Андросович также подчеркнул, что "револьвер – это оружие, которое не стреляет до нажатия на спусковой крючок". По словам отца погибшей, Болдуин "частично виновен в совершении этого выстрела".

Отец убитой отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.