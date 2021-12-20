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20 декабря, 2021
 
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Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии

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Хатчинс была убила во время съемок "Ржавчины"
Хатчинс была убила во время съемок "Ржавчины"
Фото: ЕРА

Отец оператора Галины Хатчинс, которая была убита во время съемки американского фильма "Ржавчина", Анатолий Андросович считает, что выстреливший тогда голливудский актер Алек Болдуин частично виновен в убийстве его дочери. Об этом Андросович 19 декабря заявил в интервью таблоиду The Sun.

Отец Хатчинс признался, что не может понять поведение Болдуина, который "стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба".

Андросович также подчеркнул, что "револьвер – это оружие, которое не стреляет до нажатия на спусковой крючок". По словам отца погибшей, Болдуин "частично виновен в совершении этого выстрела".

Отец убитой отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.

Контекст:

21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза.

Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил. Съемки ленты приостановлены.

22 октября Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке, заявив, что потрясен случившимся.

3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC актер сделал ряд заявлений о гибели Хатчинс. В частности, Болдуин сказал, что, возможно, завершит свою карьеру, а также подчеркнул, что не нажимал на курок. После этого актер удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршалла Вуд Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Теги: США, кино, убийство, фильм, Алек Болдуин
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