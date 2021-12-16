"Живое доказательство того, что диета из пирожных и табака продлевает жизнь". Болдуин показал 92-летнюю мать

На фото мать Болдуина позирует рядом с надувным единорогом и цифрами "92", сидя на диване.

"Сегодня моей маме исполнилось 92 года. Черт, это просто невероятно. Она живое доказательство того, что диета из пирожных брауни, табака, продуктов из Wegmans Food Markets и просмотр американской телевизионной игры-викторины Jeopardy! продлевают жизнь. С днем рождения", – подписал он публикацию.

За пару часов пост 63-летнего Болдуина собрал более 100 тыс. лайков, а в комплиментах подписчики написали поздравления для его мамы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)