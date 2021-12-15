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15 декабря, 2021
 
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Полуторагодовалый сын Илона Маска заткнул уши, когда его папа выступал на церемонии журнала Time

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Весной 2020 года Илон Маск стал отцом в шестой раз. Сына X AE A-XII ему родила канадская певица Граймс
Весной 2020 года Илон Маск стал отцом в шестой раз. Сына X AE A-XII ему родила канадская певица Граймс
Фото: fostylen / Instagram

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американец Илон Маск, которому американский журнал Time недавно присвоил звание "Человек года – 2021", 14 декабря посетил торжественную церемонию журнала в Нью-Йорке вместе с сыном X AE A-XII. Полуторагодовалый малыш заткнул уши во время выступления папы на мероприятии. Об этом 14 декабря сообщил американский таблоид Entertainment Tonight.

В публикации отмечается, что сын Маска был одет в джинсы и симпатичный свитер с экскаваторами и рисунками на дорожную тематику. В какой-то момент мальчик заткнул уши.

"Возможно, X AE A-XII устал от громких аплодисментов и слов лести в адрес своего гениального отца. Маску это понравилось, потому что он громко рассмеялся. Затем малыш закрыл микрофон папы, как бы намекая, что пора отсюда уходить", – сообщается в материале.

14 декабря фото Маска с сыном были опубликованы в Instagram.

Контекст:

Маск и Граймс стали парой в 2018 году. В мае 2020 года у них родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались из-за того, что его проекты требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе. По словам Маска, они с экс-возлюбленной продолжают вместе воспитывать своего сына.

Теги: SpaceX, Time, Tesla, Илон Маск, мальчик, журнал, Граймс, церемония, X AE A-XII
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