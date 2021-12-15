Полуторагодовалый сын Илона Маска заткнул уши, когда его папа выступал на церемонии журнала Time

Весной 2020 года Илон Маск стал отцом в шестой раз. Сына X AE A-XII ему родила канадская певица Граймс Фото: fostylen / Instagram

В публикации отмечается, что сын Маска был одет в джинсы и симпатичный свитер с экскаваторами и рисунками на дорожную тематику. В какой-то момент мальчик заткнул уши.

"Возможно, X AE A-XII устал от громких аплодисментов и слов лести в адрес своего гениального отца. Маску это понравилось, потому что он громко рассмеялся. Затем малыш закрыл микрофон папы, как бы намекая, что пора отсюда уходить", – сообщается в материале.

14 декабря фото Маска с сыном были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Звездые вои * ны * (@zvezdnue)