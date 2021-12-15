Полуторагодовалый сын Илона Маска заткнул уши, когда его папа выступал на церемонии журнала Time

В публикации отмечается, что сын Маска был одет в джинсы и симпатичный свитер с экскаваторами и рисунками на дорожную тематику. В какой-то момент мальчик заткнул уши.
"Возможно, X AE A-XII устал от громких аплодисментов и слов лести в адрес своего гениального отца. Маску это понравилось, потому что он громко рассмеялся. Затем малыш закрыл микрофон папы, как бы намекая, что пора отсюда уходить", – сообщается в материале.
14 декабря фото Маска с сыном были опубликованы в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Маск и Граймс стали парой в 2018 году. В мае 2020 года у них родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.
В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались из-за того, что его проекты требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе. По словам Маска, они с экс-возлюбленной продолжают вместе воспитывать своего сына.