Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать

"Подумываю бросить работу и стать инфлюенсером на полный рабочий день. Что думаете об этом?" – написал он в публикации.

Контекст:

29 ноября 2921 года состояние Маска достигло $300 млрд. Он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. По состоянию на 7 ноября Bloomberg оценивал его состояние в $338 млрд, Forbes – в $318 млрд.

Маск уже пробовал себя в других видах деятельности. В 2010 году он появился в фильме "Железный человек 2" в роли самого себя, в 2013 году он также сыграл себя в эпизоде фильма "Мачете убивает". В январе 2015 года Маск озвучил камео в 26-м сезоне 12-м эпизоде мультсериала "Симпсоны", в 9-м эпизоде 9-го сезона сериала "Теория Большого взрыва" он играет камео. В 2017 году Маск снялся в комедии "Почему он?" в роли самого себя. В конце 6-й серии 1-го сезона сериала "Детство Шелдона" Маск сидит за столом и читает конспект юного Шелдона. В 2016 году Маск появился в сериале "Марс" (2016) в роли самого себя и озвучил камео в 4-м сезоне 3-м эпизоде мультсериала "Рик и Морти", который вышел на экраны в ноябре 2019 года.