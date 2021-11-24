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24 ноября, 2021
 
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Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео

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Маск с 2018-го по 2021 год состоял в отношениях с канадской певицей Граймс
Маск с 2018-го по 2021 год состоял в отношениях с канадской певицей Граймс
Фото: ЕРА

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время видеоконференции в Zoom общался со своими партнерами из американской Национальной академии наук, инженерии и медицины в присутствии своего полуторагодовалого сына по имени X AE A-Xii. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале SpaceXly.

Сын Маска сперва сидел у отца на коленях, внимательно глядя в объектив камеры. Спустя минуту ребенок поднял руку, вероятно, поздоровавшись с людьми по ту сторону экрана. Его приветствие вызвало у Маска смех.

После того, как Маск показал несколько слайдов, в кабинет зашел мужчина и увел ребенка, который из-за этого начал плакать.

ВИДЕО
Видео: SpaceXly / YouTube
Контекст:

Маск с 2018 года состоял в отношениях с канадской певицей Граймс. В мае 2020 года у них родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12. 

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались из-за того, что его проекты требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе. По словам Маска, они с экс-возлюбленной продолжают вместе воспитывать своего сына.

Теги: дети, Илон Маск, Граймс
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