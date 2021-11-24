  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео

Сын Маска сперва сидел у отца на коленях, внимательно глядя в объектив камеры. Спустя минуту ребенок поднял руку, вероятно, поздоровавшись с людьми по ту сторону экрана. Его приветствие вызвало у Маска смех.
После того, как Маск показал несколько слайдов, в кабинет зашел мужчина и увел ребенка, который из-за этого начал плакать.
Маск с 2018 года состоял в отношениях с канадской певицей Граймс. В мае 2020 года у них родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.
В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались из-за того, что его проекты требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе. По словам Маска, они с экс-возлюбленной продолжают вместе воспитывать своего сына.