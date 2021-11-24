  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео

Маск с 2018-го по 2021 год состоял в отношениях с канадской певицей Граймс Фото: ЕРА

Сын Маска сперва сидел у отца на коленях, внимательно глядя в объектив камеры. Спустя минуту ребенок поднял руку, вероятно, поздоровавшись с людьми по ту сторону экрана. Его приветствие вызвало у Маска смех.

После того, как Маск показал несколько слайдов, в кабинет зашел мужчина и увел ребенка, который из-за этого начал плакать.

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