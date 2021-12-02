Илон Маск предложил ограничить возраст для политических должностей 70 годами

"Давайте установим возрастной предел, после которого вы не сможете баллотироваться на политический пост, возможно, это чуть ниже 70 лет", – написал он.

Let’s set an age limit after which you can’t run for political office, perhaps a number just below 70 … — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2021

За шесть с половиной часов заявление бизнесмена лайкнули более 227,5 тыс. пользователей.

Американский журнал Newsweek предполагает, что твит Маска может быть направлен на президента США Джо Байдена, которому сегодня 78 лет, и на его предшественника Дональда Трампа, покинувшего должность главы Белого дома в 74-летнем возрасте.