Илон Маск продал акций Tesla еще на $930 млн

В соответствии с поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США документам, на прошлой неделе Маск продал акции на общую сумму $6,9 млрд.

С 8 ноября, после голосования в его микроблоге в Twitter о продаже 10% принадлежащих ему акций Tesla, бизнесмен реализовал уже 7,23 млн акций на общую сумму $7,83 млрд.



