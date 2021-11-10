Маск за два дня потерял $50 млрд из-за падения акций Tesla – Bloomberg

На падении стоимости акций повлияли слухи о том, что сам Маск хочет продать ценные бумаги и покрыть личные долги Фото: EPA

Падение началось после опроса, устроенного Маском в Twitter относительно продажи 10% своей доли в Tesla. На ситуацию повлияла информация о том, что брат миллиардера Кимбал Маск продал свои акции незадолго до голосования, а также слухи о том, что сам Маск хочет продать ценные бумаги, чтобы покрыть личные долги.

Это самое крупное двухдневное падение в истории индекса миллиардеров Bloomberg и самое крупное однодневное падение после того, как глава Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос потерял $36 млрд после развода в 2019 году.