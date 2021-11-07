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Маск хочет решить судьбу своего пакета акций Tesla на $21 млрд голосованием в Twitter

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Большинство голосующих в опросе Маска поддерживают продажу его акций
Большинство голосующих в опросе Маска поддерживают продажу его акций
Фото: EPA

Основатель американской компании Tesla Илон Маск устроил опрос в Twitter о продаже 10% своих акций компании на $21 млрд.

"В последнее время очень много говорят о том, что нереализованная прибыль – это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", – написал он.

"Заметьте, я не получаю зарплату или бонусы. У меня есть только акции, и их продажа – единственный способ для меня платить налоги", – добавил Маск.

На момент публикации новости до окончания голосования оставалось пять часов. В опросе приняли участие более 3 млн человек. Пока лидирует предложение продать акции. За – 57,1% людей.

Как пишет Reuters, Маск таким образом отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, который затронет нереализованный прирост капитала.

Контекст:

Состояние Маска 29 октября достигло $300 млрд. Он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму.

По состоянию на 7 ноября Bloomberg оценивает его состояние в $338 млрд, Forbes – в $318 млрд.

25 октября рыночная стоимость американской компании Tesla Inc. Маска после получения крупного заказа от фирмы по аренде автомобилей Hertz превысила $1 трлн.

Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас считает, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.

Теги: Twitter, акции, Tesla, Илон Маск
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