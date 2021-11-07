Маск хочет решить судьбу своего пакета акций Tesla на $21 млрд голосованием в Twitter

Большинство голосующих в опросе Маска поддерживают продажу его акций Фото: EPA

"В последнее время очень много говорят о том, что нереализованная прибыль – это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", – написал он.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

"Заметьте, я не получаю зарплату или бонусы. У меня есть только акции, и их продажа – единственный способ для меня платить налоги", – добавил Маск.

Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock. — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

На момент публикации новости до окончания голосования оставалось пять часов. В опросе приняли участие более 3 млн человек. Пока лидирует предложение продать акции. За – 57,1% людей.

Как пишет Reuters, Маск таким образом отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, который затронет нереализованный прирост капитала.