Маск хочет решить судьбу своего пакета акций Tesla на $21 млрд голосованием в Twitter

"В последнее время очень много говорят о том, что нереализованная прибыль – это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", – написал он.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
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"Заметьте, я не получаю зарплату или бонусы. У меня есть только акции, и их продажа – единственный способ для меня платить налоги", – добавил Маск.
Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock.— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
На момент публикации новости до окончания голосования оставалось пять часов. В опросе приняли участие более 3 млн человек. Пока лидирует предложение продать акции. За – 57,1% людей.
Как пишет Reuters, Маск таким образом отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, который затронет нереализованный прирост капитала.
Состояние Маска 29 октября достигло $300 млрд. Он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму.
По состоянию на 7 ноября Bloomberg оценивает его состояние в $338 млрд, Forbes – в $318 млрд.
25 октября рыночная стоимость американской компании Tesla Inc. Маска после получения крупного заказа от фирмы по аренде автомобилей Hertz превысила $1 трлн.
Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас считает, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.