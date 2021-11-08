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Маску придется продать 10% акций Tesla. За это проголосовали участники опроса в Twitter

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Маск стал первым в истории бизнесменом, который смог заработать $300 млрд
Маск стал первым в истории бизнесменом, который смог заработать $300 млрд
Фото: EPA

Основателю американской компании Tesla Илону Маску придется продать 10% своих акций компании на $21 млрд, так решили участники опроса, устроенного им в Twitter.

В опросе приняли участие 3,5 млн человек, 57,9% из них высказались за продажу акций.

"В последнее время очень много говорят о том, что нереализованная прибыль – это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", – пояснил свое решение Маск.

По информации Reuters, Маск таким образом отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, который затронет нереализованный прирост капитала.

Контекст:

Состояние Маска 29 октября достигло $300 млрд. Он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму.

По состоянию на 7 ноября Bloomberg оценивал его состояние в $338 млрд, Forbes – в $318 млрд.

25 октября рыночная стоимость американской компании Tesla Inc. Маска после получения крупного заказа от фирмы по аренде автомобилей Hertz превысила $1 трлн.

Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас считает, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.

Теги: США, Tesla, Илон Маск, продажа
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