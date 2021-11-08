Маску придется продать 10% акций Tesla. За это проголосовали участники опроса в Twitter

Маск стал первым в истории бизнесменом, который смог заработать $300 млрд Фото: EPA

В опросе приняли участие 3,5 млн человек, 57,9% из них высказались за продажу акций.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



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"В последнее время очень много говорят о том, что нереализованная прибыль – это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", – пояснил свое решение Маск.

По информации Reuters, Маск таким образом отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, который затронет нереализованный прирост капитала.