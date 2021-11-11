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Маск продал часть акций Tesla после опроса в Twitter – Bloomberg

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Маск с начала недели продал 4,5 млн акций Tesla на сумму $5 млрд
Маск с  начала недели продал 4,5 млн акций Tesla на сумму $5 млрд
Фото: EPA

Основатель американской компании Tesla Илон Маск с начала недели продал 4,5 млн акций компании на сумму $5 млрд. Об этом 11 ноября написало агентство Bloomberg.

Это была первая продажа акций компании за более чем пять лет.

8 ноября Маск избавился от ценных бумаг на сумму $1,1 млрд для уплаты подоходного налога по опционам на акции. Сделки были совершены на основе заранее согласованного торгового плана, принятого в середине сентября. 9 ноября Маск провел оставшиеся продажи. Документы, которые доступны экспертам, не проливают свет на то, что продажи были заранее спланированы, отметил Bloomberg.

Продажи состоялись после опроса в Twitter, который должен был решить судьбу 10% акций Tesla  стоимостью $21 млрд. В опросе приняли участие 3,5 млн человек, 57,9% из них высказались за продажу акций.

По информации агентства, несмотря на то, что транзакции состоялись после опроса в соцсети, подтверждений того, что именно он повлиял на решение Маска, нет.

Контекст:

Состояние Маска 29 октября достигло $300 млрд. Он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. По состоянию на 7 ноября Bloomberg оценивал его состояние в $338 млрд, Forbes – в $318 млрд.

25 октября рыночная стоимость американской компании Tesla Inc. Маска после получения крупного заказа от фирмы по аренде автомобилей Hertz превысила $1 трлн.

Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас заявил, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.

9 ноября Bloomberg писало, что Маск потерял $50 млрд из-за падения котировок акций Tesla. Падение началось после опроса в Twitter. На ситуацию повлияла информация о том, что брат миллиардера Кимбал Маск продал свои акции незадолго до голосования, а также слухи о том, что сам Маск хочет продать ценные бумаги, чтобы покрыть личные долги.

Теги: Twitter, Bloomberg, акции, Tesla, голосование, Илон Маск, миллиардер, Кимбал Маск, ценные бумаги, продажа
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