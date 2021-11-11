Маск продал часть акций Tesla после опроса в Twitter – Bloomberg

Маск с начала недели продал 4,5 млн акций Tesla на сумму $5 млрд Фото: EPA

Это была первая продажа акций компании за более чем пять лет.

8 ноября Маск избавился от ценных бумаг на сумму $1,1 млрд для уплаты подоходного налога по опционам на акции. Сделки были совершены на основе заранее согласованного торгового плана, принятого в середине сентября. 9 ноября Маск провел оставшиеся продажи. Документы, которые доступны экспертам, не проливают свет на то, что продажи были заранее спланированы, отметил Bloomberg.

Продажи состоялись после опроса в Twitter, который должен был решить судьбу 10% акций Tesla стоимостью $21 млрд. В опросе приняли участие 3,5 млн человек, 57,9% из них высказались за продажу акций.

По информации агентства, несмотря на то, что транзакции состоялись после опроса в соцсети, подтверждений того, что именно он повлиял на решение Маска, нет.