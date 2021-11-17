В ООН составили план борьбы с голодом. Маск обещал пожертвовать $6 млрд, если это сделают

$3,5 млрд планируют потратить на продукты питания и их доставку с использованием воздушного, наземного и речного транспорта.
$2 млрд – на наличные и продовольственные ваучеры в местах, где могут функционировать рынки. Этот вид помощи позволяет наиболее нуждающимся покупать продукты питания по своему выбору и поддерживает местную экономику, уточнили в ООН.
$700 млн пойдут на разработку и расширение программ по распределению продовольствия и ваучеров для каждой из стран, где голодают люди.
"Это включает в себя офисные и вспомогательные офисные помещения и обеспечение их безопасности, а также мониторинг результатов", – отметили в WFP.
$400 млн потребуется на глобальное и региональное управление операциями, администрирование и подотчетность.
В декабре 2020 года исполнительный директор WFP Дэвид Бисли говорил, что в 2021 году человечеству грозит тяжелейший гуманитарный кризис, от голода может умереть 270 млн человек.
В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн.
Маск 31 октября заявил, что готов пожертвовать $6 млрд от продажи акций Tesla, если это поможет спасти мир от голода.
Состояние Маска 29 октября достигло $300 млрд. За сутки он разбогател на $9,79 млрд, а с начала года – на $132 млрд. Forbes оценивало его состояние в $283,8 млрд.
25 октября рыночная стоимость американской компании Tesla Inc. Маска после получения крупного заказа от фирмы по аренде автомобилей Hertz превысила $1 трлн.
Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас считает, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.