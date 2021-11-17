В ООН составили план борьбы с голодом. Маск обещал пожертвовать $6 млрд, если это сделают

Маск заявил, что готов пожертвовать $6 млрд, если это поможет спасти мир от голода Фото: ЕРА

$3,5 млрд планируют потратить на продукты питания и их доставку с использованием воздушного, наземного и речного транспорта.

$2 млрд – на наличные и продовольственные ваучеры в местах, где могут функционировать рынки. Этот вид помощи позволяет наиболее нуждающимся покупать продукты питания по своему выбору и поддерживает местную экономику, уточнили в ООН.

$700 млн пойдут на разработку и расширение программ по распределению продовольствия и ваучеров для каждой из стран, где голодают люди.

"Это включает в себя офисные и вспомогательные офисные помещения и обеспечение их безопасности, а также мониторинг результатов", – отметили в WFP.

$400 млн потребуется на глобальное и региональное управление операциями, администрирование и подотчетность.

В декабре 2020 года исполнительный директор WFP Дэвид Бисли говорил, что в 2021 году человечеству грозит тяжелейший гуманитарный кризис, от голода может умереть 270 млн человек.

В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн.