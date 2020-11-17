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К концу этого года на грани голода могут оказаться еще 130 млн человек – ООН

Из-за пандемии COVID-19 в мире усилилась проблема голода, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

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690 млн человек в мире страдает от голода
690 млн человек в мире страдает от голода
Фото: depositphotos.com

К концу 2020 года количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, говорится 16 ноября на сайте организации.

"Пандемия COVID-19 оказывает огромное влияние на весь мир. И, конечно же, огромное влияние на состояние глобальной продовольственной безопасности. Проблема голода снова растет. Я никогда не мог себе представить, что это произойдет в рамках моего мандата в качестве генерального секретаря", – сказал генсек ООН.

Гутерриш отметил, что всего в мире от нехватки еды страдает 690 млн человек.

"Всемирная продовольственная программа (WFP) продолжает играть жизненно важную роль как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды", – подчеркнул он в Twitter.

Всемирная продовольственная программа – крупнейшая гуманитарная организация под эгидой ООН, которая занимается борьбой с голодом и способствует продовольственной безопасности. В этом году эта программа получила Нобелевскую премию мира за успехи в борьбе с голодом.

В 2019 году организация оказала помощь почти 100 млн человек в 88 странах, говорится на сайте Нобелевского комитета.

Теги: ООН, голод, Антониу Гутерриш, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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