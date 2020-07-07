Саакашвили: Некоторым украинцам угрожает в буквальном смысле голод. И надо принимать экстремальные экстренные меры

Из-за экономических последствий коронавируса некоторые украинцы могут столкнуться с тем, что у них не будет хватать денег на еду. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил экс-президент Грузии, руководитель Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили.

"Мы разговаривали с ретейлерами. Они говорят, что падение даже после поэтапного выхода из карантина – минимум 25% оборота. Это притом, что у людей были какие-то сбережения во время карантина… Представляете, что будет, когда все закончится… Закончатся деньги, и они обнаружат, что у них нет ни денег, ни работы. И Европа еще не принимает. И в Европе падение 10%. То есть там рабочие места для украинцев появятся в последнюю очередь. Мы перед масштабнейшей экономической катастрофой – сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Некоторым украинцам угрожает в буквальном смысле голод. И надо принимать экстремальные меры, экстренные", – подчеркнул Саакашвили.

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Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

Введенные из-за коронавируса ограничения спровоцировали падение мировой экономики. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 564 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине теперь составляет 49 607, умерли 1283 человека, 22 193 инфицированных уже вылечились.

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