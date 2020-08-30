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ООН: Половине населения Ливана к концу года грозит голод

В Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии заявили об угрозе голода в Ливане после взрыва в порту Бейрута. По данным комиссии, цены на продовольственные товары в июле 2020 года в стране выросли на 141% по сравнению с прошлым годом.

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Взрыв в порту Бейрута может вызвать голод в Ливане, сообщили в комиссии ООН
Взрыв в порту Бейрута может вызвать голод в Ливане, сообщили в комиссии ООН
Фото: EPA

Половине населения Ливана грозит голод после мощного взрыва, разрушившего большую часть порта Бейрута, главного логистического пункта страны. Об этом заявили в Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии.

В ООН отметили сильную зависимость Ливана от импорта продовольствия. Кроме того, страна в этом году пережила кризис: ливанский фунт девальвировал на 78%, а цены на продовольственные товары в июле 2020 года выросли на 141% по сравнению с прошлым годом.

Комиссия ООН призвала правительство Ливана как можно скорее восстановить разрушенные зернохранилища в порту, отремонтировать центральный склад лекарств и обеспечить непрерывные поставки основных медикаментов.

В ООН подчеркнули необходимость увеличить затраты на сельскохозяйственное производство более чем на 50%, поскольку ливанские фермеры теряют около 30% продукции из-за низкого уровня навыков уборки урожая и отсутствия инфраструктуры.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

Украина отправила в пострадавшую столицу страны продовольствие и медикаменты.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.

Теги: Ливан, лекарства, кризис, урожай, голод, Бейрут, инфраструктура, взрыв в порту Бейрута
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