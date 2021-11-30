SpaceX на грани банкротства из-за проблем на производстве – Маск

Предприниматель заявил, что компания может столкнуться с реальным риском банкротства, если не сможет достичь в 2022 году частоты полета космического корабля Starship хотя бы раз в две недели.

Маск сообщил, что планировал взять отпуск на День благодарения (25 ноября), однако в связи со сложившейся ситуацией решил лично работать на производственной линии двигателей, сообщает CNBC.