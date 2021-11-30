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SpaceX на грани банкротства из-за проблем на производстве – Маск

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Маск отменил свой отпуск из-за проблем с производством ракетных двигателей
Маск отменил свой отпуск из-за проблем с производством ракетных двигателей
Фото: EPA

Основатель компании SpaceX Илон Маск разослал своим сотрудникам электронное сообщение, в котором заявил об угрозе банкротства, связанной со слабым прогрессом в разработке ракетных двигателей Raptor. Об этом 29 ноября сообщает Space Explored.

Предприниматель заявил, что компания может столкнуться с реальным риском банкротства, если не сможет достичь в 2022 году частоты полета космического корабля Starship хотя бы раз в две недели.

Маск сообщил, что планировал взять отпуск на День благодарения (25 ноября), однако в связи со сложившейся ситуацией решил лично работать на производственной линии двигателей, сообщает CNBC.

Контекст:

Starship – это ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Компания совершила несколько коротких испытательных полетов прототипов корабля, но для перехода к орбитальным запускам потребуется до 39 двигателей Raptor на каждую ракету, что потребует резкого роста производства двигателей.

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно намечен на 2022 год. Летом 2016-го основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

В июне 2020 года создатель SpaceX называл Starship приоритетом компании.

4 марта 2021 года в американском штате Техас провели испытания 10-й версии прототипа Starship. Как и планировалось, аппарат поднялся на высоту порядка 10 км, выполнил запланированные маневры в воздухе – с отключением двигателей, поворотом в горизонтальное положение и обратно в вертикальное – и успешно совершил посадку. Через несколько минут, уже на земле после посадки, Starship взорвался.

В мае прототип Starship совершил первую успешную посадку.

Теги: космос, SpaceX, Илон Маск, Starship, космический корабль
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