Принц Гарри и его жена Меган впервые показали шестимесячную дочь Лилибет. Фото

На фото принц Гарри изображен с подросшим сыном, а Меган позирует в кадре с дочерью, которую держит на вытянутых руках.
"Счастливых праздников", – написано над фото.
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Фото герцога и герцогини Сассекских, которое использовалось для создания открытки, 23 декабря также разместил в Instagram автор снимка Алексей Любомирский, он также снимал свадьбу этой пары.
"Этот день, проведенный с герцогом и герцогиней Сассекскими, был одним из самых радостных событий, и для меня большая честь, что меня пригласили его запечатлеть", – написал он.
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Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.