Принц Гарри и его жена Меган впервые показали шестимесячную дочь Лилибет. Фото

На фото принц Гарри изображен с подросшим сыном, а Меган позирует в кадре с дочерью, которую держит на вытянутых руках.

"Счастливых праздников", – написано над фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Team Rubicon (@teamrubicon)

Фото герцога и герцогини Сассекских, которое использовалось для создания открытки, 23 декабря также разместил в Instagram автор снимка Алексей Любомирский, он также снимал свадьбу этой пары.

"Этот день, проведенный с герцогом и герцогиней Сассекскими, был одним из самых радостных событий, и для меня большая честь, что меня пригласили его запечатлеть", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexi Lubomirski (@alexilubomirski)