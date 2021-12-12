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12 декабря, 2021
 
Новости

Принц Гарри и Меган Маркл названы самой фотогеничной королевской парой в мире

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По хештегу в Instagram принца Гарри и Меган Маркл искали 2, 4 млн раз
По хештегу в Instagram принца Гарри и Меган Маркл искали 2, 4 млн раз
Фото: modernroyalera / Instagram

Проживающий в США британский принц Гарри и его жена Меган стали самой фотогеничной парой в мире. Согласно исследованию, проведенному экспертами по фотографии Printique, эту пару по хештегу в Instagram искали 2, 4 млн раз, а это в семь раз больше, чем в среднем по хештегу искали другие королевские пары. Об этом 10 декабря сообщил британский таблоид Express.

В публикации отмечается, что наибольшее количество поисков пары в соцсети было зафиксировано во время их помолвки в ноябре 2017 года и после отречения от королевских полномочий в марте 2021 года.

"Меган Маркл редко плохо выглядит на фото. Ее актерское прошлое помогло отточить навыки фотогеничности. Она носит яркие цвета, красиво улыбается и точно знает, как лучше позировать перед камерами, и это поощряется лайками", – сообщается в материале.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: исследование, соцсети, принц Гарри, актриса, Меган Маркл, помолвка, хештег, жена
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