Принц Гарри и Меган Маркл названы самой фотогеничной королевской парой в мире

В публикации отмечается, что наибольшее количество поисков пары в соцсети было зафиксировано во время их помолвки в ноябре 2017 года и после отречения от королевских полномочий в марте 2021 года.
"Меган Маркл редко плохо выглядит на фото. Ее актерское прошлое помогло отточить навыки фотогеничности. Она носит яркие цвета, красиво улыбается и точно знает, как лучше позировать перед камерами, и это поощряется лайками", – сообщается в материале.
Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.