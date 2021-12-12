Принц Гарри и Меган Маркл названы самой фотогеничной королевской парой в мире

По хештегу в Instagram принца Гарри и Меган Маркл искали 2, 4 млн раз Фото: modernroyalera / Instagram

В публикации отмечается, что наибольшее количество поисков пары в соцсети было зафиксировано во время их помолвки в ноябре 2017 года и после отречения от королевских полномочий в марте 2021 года.

"Меган Маркл редко плохо выглядит на фото. Ее актерское прошлое помогло отточить навыки фотогеничности. Она носит яркие цвета, красиво улыбается и точно знает, как лучше позировать перед камерами, и это поощряется лайками", – сообщается в материале.