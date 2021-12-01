  Трамп обвинил жену принца Гарри в неуважении к королевской семье Великобритании

По мнению Трампа, жена принца Гарри причастна к тому, что отношения ее мужа с королевскими родственниками были разрушены.
При этому королеву Великобритании Трамп назвал "великой женщиной и исторической личностью".
WORLD EXCLUSIVE:— GB News (@GBNEWS) December 1, 2021
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Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарии с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.
В марте 2021 года в эфире канала CBS транслировалось интервью журналистки Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекскими. Пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой. Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ.
10 ноября стало известно, что интервью принца Гарри и его жены Опре Уинфри исчезло с ее YouTube-канала.