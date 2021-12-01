  Трамп обвинил жену принца Гарри в неуважении к королевской семье Великобритании

Трамп считает, что принц Гарри испортил отношения с родственниками под влиянием супруги Фото: ЕРА

По мнению Трампа, жена принца Гарри причастна к тому, что отношения ее мужа с королевскими родственниками были разрушены.

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Видео: GBNews / YouTube





При этому королеву Великобритании Трамп назвал "великой женщиной и исторической личностью".

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