  "Дайте ей за это "Оскар". Дедженерес заставила жену принца Гарри приседать на улице, стонать, мяукать и есть печенье, подражая белкам. Видео

По сценарию герцогиня Сассекская Меган должна была выполнить задания, которые ей через наушник давала Дедженерес – жене принца Гарри предстояло разыграть продавцов, торгующих на лотках возле студии. Все происходящее снималось на камеру.
Сперва ведущая попросила жену принца Гарри коснуться носа, а затем присесть, тем самым дав понять, что она ее слышит. Герцогиня Сассекская выполнила эти задания. В это время к продавцам подошла продюсер шоу и предупредила, что жена принца Гарри намерена посмотреть их товар.
"Она просто хочет, чтобы к ней относились нормально. Не пытайтесь действовать иначе, просто ведите себя нормально", – предупредила продавцов продюсер проекта.
После этого возле прилавков появилась жена принца Гарри – действуя под диктовку, она взяла со стола камень, приложила его к голове и начала стонать. Продавец пытался наблюдать за ее действиями, сохраняя невозмутимость.
После этого герцогиня Сассекская перешла к другому лотку со словами: "Что у нас здесь? Что у вас есть, что у вас есть, что у вас есть? Пусть мама попробует".
Угостившись чипсами, жена принца Гарри принялась их есть, подражая белкам, а после достала из сумочки бутылочку с молоком и начала его пить.
"Маме нужно немного молока", – заявила она продавцу. В конце розыгрыша герцогиня Сассекская сложила руки перед грудью и принялась мяукать.
"Дайте ей за это "Оскар", – прокомментировали видео зрители.
Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. Принц Гарри – второй муж Меган Маркл. Ранее она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. Они расстались в 2013 году.
9 января 2020 года принц Гарии с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.
Интервью жены принца Гарри ведущей Дедженерес – первое после рождения дочери, но не единственное после переезда пары в США. В марте 2021 года в эфире канала CBS транслировалось интервью журналистки Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекскими. Пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой. Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ.
Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве "испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец". Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.
В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри "делает карьеру", а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов. 10 ноября стало известно, что интервью принца Гарри и его жены Опре Уинфри исчезло с ее YouTube-канала.