  "Дайте ей за это "Оскар". Дедженерес заставила жену принца Гарри приседать на улице, стонать, мяукать и есть печенье, подражая белкам. Видео

По сценарию герцогиня Сассекская Меган должна была выполнить задания, которые ей через наушник давала Дедженерес – жене принца Гарри предстояло разыграть продавцов, торгующих на лотках возле студии. Все происходящее снималось на камеру.

Сперва ведущая попросила жену принца Гарри коснуться носа, а затем присесть, тем самым дав понять, что она ее слышит. Герцогиня Сассекская выполнила эти задания. В это время к продавцам подошла продюсер шоу и предупредила, что жена принца Гарри намерена посмотреть их товар.

"Она просто хочет, чтобы к ней относились нормально. Не пытайтесь действовать иначе, просто ведите себя нормально", – предупредила продавцов продюсер проекта.

После этого возле прилавков появилась жена принца Гарри – действуя под диктовку, она взяла со стола камень, приложила его к голове и начала стонать. Продавец пытался наблюдать за ее действиями, сохраняя невозмутимость.

После этого герцогиня Сассекская перешла к другому лотку со словами: "Что у нас здесь? Что у вас есть, что у вас есть, что у вас есть? Пусть мама попробует".

Угостившись чипсами, жена принца Гарри принялась их есть, подражая белкам, а после достала из сумочки бутылочку с молоком и начала его пить.

"Маме нужно немного молока", – заявила она продавцу. В конце розыгрыша герцогиня Сассекская сложила руки перед грудью и принялась мяукать.

"Дайте ей за это "Оскар", – прокомментировали видео зрители.

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