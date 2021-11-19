Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2021
 
Новости

"Дайте ей за это "Оскар". Дедженерес заставила жену принца Гарри приседать на улице, стонать, мяукать и есть печенье, подражая белкам. Видео

 
|
Жена принца Гарри: Маме нужно немного молока
Жена принца Гарри: Маме нужно немного молока
Скриншот: TheEllenShow / YouTube

Жена проживающего в США британского принца Гарри Меган дала интервью американской ведущей The Ellen Show Эллен Дедженерес. Кроме разговора в студии, супруга принца Гарри приняла участие в уличном розыгрыше, запись которого опубликована 19 ноября на YouTube-канале проекта.

По сценарию герцогиня Сассекская Меган должна была выполнить задания, которые ей через наушник давала Дедженерес – жене принца Гарри предстояло разыграть продавцов, торгующих на лотках возле студии. Все происходящее снималось на камеру. 

Сперва ведущая попросила жену принца Гарри коснуться носа, а затем присесть, тем самым дав понять, что она ее слышит. Герцогиня Сассекская выполнила эти задания. В это время к продавцам подошла продюсер шоу и предупредила, что жена принца Гарри намерена посмотреть их товар.

"Она просто хочет, чтобы к ней относились нормально. Не пытайтесь действовать иначе, просто ведите себя нормально", – предупредила продавцов продюсер проекта.

После этого возле прилавков появилась жена принца Гарри – действуя под диктовку, она взяла со стола камень, приложила его к голове и начала стонать. Продавец пытался наблюдать за ее действиями, сохраняя невозмутимость.

После этого герцогиня Сассекская перешла к другому лотку со словами: "Что у нас здесь? Что у вас есть, что у вас есть, что у вас есть? Пусть мама попробует".

Угостившись чипсами, жена принца Гарри принялась их есть, подражая белкам, а после достала из сумочки бутылочку с молоком и начала его пить.

"Маме нужно немного молока", – заявила она продавцу. В конце розыгрыша герцогиня Сассекская сложила руки перед грудью и принялась мяукать.

"Дайте ей за это "Оскар", – прокомментировали видео зрители.

ВИДЕО
Видео: TheEllenShow / YouTube
Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. Принц Гарри – второй муж Меган Маркл. Ранее она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. Они расстались в 2013 году. 

9 января 2020 года принц Гарии с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Интервью жены принца Гарри ведущей Дедженерес – первое после рождения дочери, но не единственное после переезда пары в США. В марте 2021 года в эфире канала CBS транслировалось интервью журналистки Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекскими. Пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой. Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ.

Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве "испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец". Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри "делает карьеру", а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов. 10 ноября стало известно, что интервью принца Гарри и его жены Опре Уинфри исчезло с ее YouTube-канала.

Теги: видео, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган, Эллен Дедженерес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Елена ПОСКАННАЯ
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Роскошная. В коротком платье самый огонь". Ани Лорак показала грудь в огромном декольте
  "Роскошная. В коротком платье – самый огонь". Ани Лорак показала грудь в огромном декольте
  "Дайте ей за это "Оскар". Дедженерес заставила жену принца Гарри приседать на улице, стонать, мяукать и есть печенье, подражая белкам. Видео
  "Дайте ей за это "Оскар". Дедженерес заставила жену принца Гарри приседать на улице, стонать, мяукать и есть печенье, подражая белкам. Видео
"Какая красивая семья". Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождения сына
"Какая красивая семья". Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождения сына
"Можно наслаждаться целую вечность", "Какие счастливые". Осадчая показала лицо трехмесячного сына
"Можно наслаждаться целую вечность", "Какие счастливые". Осадчая показала лицо трехмесячного сына
Ефросинина в сексуальном нижнем белье выставила на обозрение грудь и ягодицы. Фото
Ефросинина в сексуальном нижнем белье выставила на обозрение грудь и ягодицы. Фото
Пострадавшая при пожаре в своей квартире российская певица Хлебникова впала в кому. СМИ сообщают, что в ее крови обнаружен алкоголь
Пострадавшая при пожаре в своей квартире российская певица Хлебникова впала в кому. СМИ сообщают, что в ее крови обнаружен алкоголь
"Россия и любовь несовместимые понятия". Звезда "Секретных материалов" Андерсон показала, как выглядит в роли матери российской императрицы
"Россия и любовь – несовместимые понятия". Звезда "Секретных материалов" Андерсон показала, как выглядит в роли матери российской императрицы
  "Песня о страсти, которая могла испепелить". Настя Каменских записала фит с Васей Демчуком. Видео
  "Песня о страсти, которая могла испепелить". Настя Каменских записала фит с Васей Демчуком. Видео
"За сиську держит", "Новый поклонник пещеры", "Этот самый симпотный из всех!" Волочкова снялась с мужчиной
"За сиську держит", "Новый поклонник пещеры", "Этот самый симпотный из всех!" Волочкова снялась с мужчиной
"Что-то задумал, а денег нет". Арсен Аваков удивил сеть своей просьбой
"Что-то задумал, а денег нет". Арсен Аваков удивил сеть своей просьбой
"Безумно женственно". Старшая дочь Ющенко показала глубокое декольте без нижнего белья
"Безумно женственно". Старшая дочь Ющенко показала глубокое декольте без нижнего белья
"Какие ще-е-еки". Телеведущий Решетник показал младшего сына, которому скоро исполнится год
"Какие ще-е-еки". Телеведущий Решетник показал младшего сына, которому скоро исполнится год
"Хороша, чертовка". Светлана Лобода показала декольте до пояса
"Хороша, чертовка". Светлана Лобода показала декольте до пояса
"На дне рождения даже напиться не удалось". Милявская пожаловалась на насыщенный график и Instagram
"На дне рождения даже напиться не удалось". Милявская пожаловалась на насыщенный график и Instagram
  Ведущая "Орла и решки" Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте
  Ведущая "Орла и решки" Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте
"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке
"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS