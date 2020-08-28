Экс-супруг герцогини Сассекской Меган впервые стал отцом

Американский режиссер Тревор Энгельсон женился на актрисе Меган Маркл в 2011 году, а спустя два года супруги расстались. В мае 2018 года Маркл вышла замуж за британского принца Гарри, а Энгельсон через год женился на диетологе Трейси Курланд.

Энгельсон женился во второй раз в мае 2019 года

Фото: Tracey Kurland Engelson / Facebook

Бывший супруг герцогини Сассекской Меган американский режиссер Тревор Энгельсон впервые стал отцом – его жена, диетолог Трейси Курланд родила дочь, сообщает таблоид US Weekly. Родители назвали новорожденную Форд Грейс. Энгельсон и Курланд поженились в мае 2019 года. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10107011407135725&id=3412781 Режиссер Энгельсон женился на Меган Маркл в 2011 году, а в 2013 супруги подали на развод. 18 мая 2018 года Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри.