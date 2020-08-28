Экс-супруг герцогини Сассекской Меган впервые стал отцом
Американский режиссер Тревор Энгельсон женился на актрисе Меган Маркл в 2011 году, а спустя два года супруги расстались. В мае 2018 года Маркл вышла замуж за британского принца Гарри, а Энгельсон через год женился на диетологе Трейси Курланд.
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