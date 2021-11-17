Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео

В обнародованном видеоанонсе жена принца Гарри поделилась воспоминаниями, как начиналась ее актерская карьера.

По словам герцогини Сассекской, она приезжала на кинопробы на старом автомобиле, у которого не открывалась водительская дверь, и ей приходилось забираться через багажник.

"Я парковалась позади стоянки, открывала багажник и залезала в него, затем закрывала его за собой и ползла через весь салон", – сообщила герцогиня Сассекская.

Дедженерес подчеркнула, что полная версия интервью с женой принца Гарри будет обнародована 18 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)