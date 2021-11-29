Стало известно, кто из членов королевской семьи Великобритании высказывал опасения из-за цвета кожи у детей принца Гарри и его жены Меган

По словам писателя, принц Чарльз 27 ноября 2017 года – в день, когда было официально объявлено о помолвке принца Гарри с Меган Маркл, мать которой Дория Рэгланд – афроамериканка, якобы спросил у своей жены, герцогини Корнуольской Камиллы, "как будут выглядеть их дети", а, заметив недоумение супруги, уточнил, что интересуется конкретно цветом кожи будущих внуков.
Вскоре после появления в продаже книги представитель принца Чарльза назвал опубликованное "выдумкой, которая не заслуживаем комментариев", пишет Daily Mail.
Представители Букингемского дворца и проживающих в США принца Гарри и его жены Меган пока не отреагировали на информацию, опубликованную в книге Андерсена.
Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. Принц Гарри – второй муж Меган Маркл. Ранее она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. Они расстались в 2013 году.
9 января 2020 года принц Гарии с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.
Весной 2021 года жена принца Гарри в интервью американской журналистке Опре Уинфри призналась, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца о том, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным".