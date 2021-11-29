Стало известно, кто из членов королевской семьи Великобритании высказывал опасения из-за цвета кожи у детей принца Гарри и его жены Меган

Весной 2021 года жена принца Гарри Меган заявила, что столкнулась с опасениями одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" Фото: ЕРА

По словам писателя, принц Чарльз 27 ноября 2017 года – в день, когда было официально объявлено о помолвке принца Гарри с Меган Маркл, мать которой Дория Рэгланд – афроамериканка, якобы спросил у своей жены, герцогини Корнуольской Камиллы, "как будут выглядеть их дети", а, заметив недоумение супруги, уточнил, что интересуется конкретно цветом кожи будущих внуков.

Вскоре после появления в продаже книги представитель принца Чарльза назвал опубликованное "выдумкой, которая не заслуживаем комментариев", пишет Daily Mail.

Представители Букингемского дворца и проживающих в США принца Гарри и его жены Меган пока не отреагировали на информацию, опубликованную в книге Андерсена.