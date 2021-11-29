Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2021
 
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Стало известно, кто из членов королевской семьи Великобритании высказывал опасения из-за цвета кожи у детей принца Гарри и его жены Меган

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Весной 2021 года жена принца Гарри Меган заявила, что столкнулась с опасениями одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным"
Весной 2021 года жена принца Гарри Меган заявила, что столкнулась с опасениями одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным"
Фото: ЕРА

Шотландский писатель Кристофер Андерсен в своей книге "Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган", которая поступила в продажу 16 ноября, со ссылкой на источник написал, что британский принц Чарльз является именно тем человеком, который интересовался, каким будет цвет кожи у детей его младшего сына принца Гарри, женившегося на американской актрисе Меган Маркл. Об этом сообщает издание Page Six, цитируя фрагменты книги.

По словам писателя, принц Чарльз 27 ноября 2017 года – в день, когда было официально объявлено о помолвке принца Гарри с Меган Маркл, мать которой Дория Рэгланд – афроамериканка, якобы спросил у своей жены, герцогини Корнуольской Камиллы, "как будут выглядеть их дети", а, заметив недоумение супруги, уточнил, что интересуется конкретно цветом кожи будущих внуков.

Вскоре после появления в продаже книги представитель принца Чарльза назвал опубликованное "выдумкой, которая не заслуживаем комментариев", пишет Daily Mail

Представители Букингемского дворца и проживающих в США принца Гарри и его жены Меган пока не отреагировали на информацию, опубликованную в книге Андерсена.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. Принц Гарри – второй муж Меган Маркл. Ранее она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. Они расстались в 2013 году. 

9 января 2020 года принц Гарии с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Весной 2021 года жена принца Гарри в интервью американской журналистке Опре Уинфри призналась, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца о том, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным". 

Теги: принц Чарльз, принц Гарри, скандал, герцогиня Корнуольская Камилла
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