"Принц Гарри выглядит слабаком, и это не привлекательно". Бывшая подруга Маркл сделала неожиданное заявление

Лиззи Канди обижена на Меган Маркл за то, что она забыла про их дружбу и не прислала приглашение на свадьбу Фото: lizziecundy / Instagram

В публикации отмечается, что в 2013 году Канди попросили сопровождать тогда еще неизвестную актрису Маркл на благотворительном ужине, после которого они подружились. А с тех пор, как Марк попала в "высшее общество" и начала встречаться с принцем Гарри, она вычеркнула из жизни Канди и не прислала ей приглашение на свадьбу.

"Принц Чарльз за последние семь месяцев почти не разговаривал со своим сыном Гарри, их отношения испортились, и я не удивлена, что принц Чарльз разочарован. Принц Гарри был в очень привилегированном положении. Он был рожден принцем и должен был выполнять свои обязанности. Но Гарри подвел семью. И особенно шокировало их заявление о расисте в семье, за которое принцу Уильяму пришлось оправдываться. Из-за Меган Маркл принц Гарри сегодня выглядит слабаком, и это очень непривлекательно", – цитирует The Sun бывшую модель.

"Я просто надеюсь, что принц Гарри искренне счастлив. Если он с Меган хочет уединения, то я желаю им всего наилучшего. Но пусть тогда они прекратят давать все эти интервью", – добавила Канди.