Жена принца Гарри Меган выиграла суд у таблоида, с которым судилась из-за публикации письма, адресованного своему отцу

"Апелляционный суд оставил в силе решение судьи, вынесенное в феврале 2021 года. Герцогиня подала в суд на ANL, а также на издателя Mail on Sunday по поводу статей, в которых воспроизводились части ее "личных и частных" писем Томасу Марклу в августе 2018 года", – говорится в заявлении на странице фонда принца Гарри и его жены Меган.

Во время оглашения решения судьи подчеркнули, что письмо жены принца Гарри своему отцу было личного характера и не имело общественного значения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Archewell by Harry and Meghan (@archewell_hm)