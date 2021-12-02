Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2021
 
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Жена принца Гарри Меган выиграла суд у таблоида, с которым судилась из-за публикации письма, адресованного своему отцу

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Суд дважды принял решение в пользу жены принца Гарри
Суд дважды принял решение в пользу жены принца Гарри
Фото: ЕРА

Жена проживающего в США британского принца Гарри Меган Маркл окончательно выиграла суд против издателя газеты Mail on Sunday, которая обнародовала фрагменты ее письма, адресованного своему отцу Томасу Марклу – 2 декабря Апелляционный суд отклонил апелляцию Associated Newspapers Limited (ANL) на предыдущее решение, принятое в пользу герцогини Сассекской. Об этом сообщается на странице благотворительного фонда герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

"Апелляционный суд оставил в силе решение судьи, вынесенное в феврале 2021 года. Герцогиня подала в суд на ANL, а также на издателя  Mail on Sunday по поводу статей, в которых воспроизводились части ее "личных и частных" писем Томасу Марклу в августе 2018 года", – говорится в заявлении на странице фонда принца Гарри и его жены Меган. 

Во время оглашения решения судьи подчеркнули, что письмо жены принца Гарри своему отцу было личного характера и не имело общественного значения.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: принц Гарри, скандал, Меган Маркл, Томас Маркл
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