Жена принца Гарри Меган выиграла суд у таблоида, с которым судилась из-за публикации письма, адресованного своему отцу

"Апелляционный суд оставил в силе решение судьи, вынесенное в феврале 2021 года. Герцогиня подала в суд на ANL, а также на издателя Mail on Sunday по поводу статей, в которых воспроизводились части ее "личных и частных" писем Томасу Марклу в августе 2018 года", – говорится в заявлении на странице фонда принца Гарри и его жены Меган.
Во время оглашения решения судьи подчеркнули, что письмо жены принца Гарри своему отцу было личного характера и не имело общественного значения.
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Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.