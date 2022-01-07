Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2022
 
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40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке

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Снимки Бритни Спирс собрали около 2 млн лайков за пару часов
Снимки Бритни Спирс собрали около 2 млн лайков за пару часов
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс 7 января на своей странице в Instagram опубликовала два селфи, на которых запечатлена в полный рост полностью обнаженной. На фото она прикрыла графическими рисунками в виде цветка и сердца сосок и промежность. В кадре видны две татуировки певицы, сделанные на лобке.

Образ Спирс на снимках дополнили белые чулки и белый чокер на шее.

"Свободная женская энергия никогда не чувствовала себя лучше", – подписала она публикацию.

Снимки 40-летней Спирс собрали около 2 млн лайков за пару часов. Возможность комментировать публикацию певица скрыла.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

За две недели до этого Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

2 декабря 2021 года Спирс в компании своего жениха впервые за долгое время вылетела из страны. Свой 40-й день рождения она отпраздновала в Мексике.

Теги: Бритни Спирс, селфи, певица, тату, грудь
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