Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2022
 
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Голая Астафьева сделала селфи в душе и выложила снимок в сети

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Астафьева в 2008 году выиграла титул Playmate of the Month от Playboy
Астафьева в 2008 году выиграла титул Playmate of the Month от Playboy
Фото: da_astafieva / Instagram

36-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева 12 января, отвечая на вопросы подписчиков, разместила в Instagram Stories селфи, на котором запечатлена голой в душе.

"Расскажите, какой у вас любимый сок?" – спросили у певицы поклонники.

"Березовый, наверное", – написала она, проиллюстрировав ответ откровенным снимком.

Артистка позирует в кадре с белым полотенцем на голове, прикрывая часть тела другим такого же цвета.

Скриншот: da_astafieva / Instagram
Скриншот: da_astafieva / Instagram

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Теги: Даша Астафьева, певица, грудь
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