"Начинается жара". Брежнева засветила голый живот в прохладном месте

Брежнева: Провожу время с пользой Фото: ververa / Instagram

Накануне артистка сообщила подписчикам, что прилетела на Мальдивы, где проведет всю неделю в компании украинского дизайнера Кати Сильченко и своей сестры Виктории Галушки.

Брежнева позирует в кадре босой, стоя на коврике для йоги.

"Когда днем начинается жара, я провожу время с пользой в прохладном зале", – написала артистка.

Скриншот: ververa / Instagram