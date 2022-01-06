"Нет слов. Какая природная красота и энергия". Брежнева оттянула плавки и оголила лобок

"Ретроспектива", – написала она.

В подборку вошли фото Брежневой в декольтированных платьях и топах, а также в купальниках и белье. Для одного из снимков певица позировала спиной к камере, засветив полуголые ягодицы, а еще для одного – в белом бикини. Она отодвинула плавки вниз, оголив лобок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Нет слов. Какая же природная красота и энергия", – прокомментировала подписчица yustina_yavir.