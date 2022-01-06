"Мамка", "Какая сексуальная". 63-летняя Мадонна показала грудь на откровенных снимках

"После катания на лыжах – SPA, после SPA – обед!" – написала она.

Певица позировала сидя, лежа и стоя, томно изгибаясь перед камерой.

"Мамка", – прокомментировала подписчица ewelina6651.

"Какая сексуальная мамочка", – отметила desviosdevanusa.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".