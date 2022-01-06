"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку

"Рабочие моменты. Тренировка", – написала она.
В ролик певица также вставила фото, на котором запечатлена в облегающей ягодицы юбке на руках у мужчины
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"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал", – прокомментировал подписчик lord_serj.
Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.