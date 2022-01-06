"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку

"Рабочие моменты. Тренировка", – написала она.

В ролик певица также вставила фото, на котором запечатлена в облегающей ягодицы юбке на руках у мужчины

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал", – прокомментировал подписчик lord_serj.