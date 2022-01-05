"Вишенка", "Сосочки". Глюк'oZa порадовала сеть откровенными снимками

Глюк'оZа: Пусть вас окружают только любящие люди Фото: glukozamusic / Instagram

На снимках певица засветила соски.

"Пусть вас окружают только любящие люди", – написала она.

Глюк'oZa запечатлена лежащей на диване среди мягких игрушек – тигров (символ 2022 года по китайскому календарю).

Также в подборку вошли фото певицы с ее старшей дочерью Лидией и дизайнером Никитой Чекрыгиным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

"Вишенка", – прокомментировал подписчик sergeypanarin76.

"Сосочки", – написал maks1mka48.