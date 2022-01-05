"Вишенка", "Сосочки". Глюк'oZa порадовала сеть откровенными снимками

На снимках певица засветила соски.
"Пусть вас окружают только любящие люди", – написала она.
Глюк'oZa запечатлена лежащей на диване среди мягких игрушек – тигров (символ 2022 года по китайскому календарю).
Также в подборку вошли фото певицы с ее старшей дочерью Лидией и дизайнером Никитой Чекрыгиным.
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"Вишенка", – прокомментировал подписчик sergeypanarin76.
"Сосочки", – написал maks1mka48.
Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.
17 июня 2006 года Глюк'оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.