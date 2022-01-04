"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок

В подборку вошел также снимок певицы в белой майке с глубоким декольте.

На первом фото в подборке Рианна засветила голый сосок.

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"Вау! Секси-женщина в красном!" – прокомментировал подписчик golosine99.

"Ты слишком горячая, чтобы смотреть, дорогая!" – написал drdnguyen.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.